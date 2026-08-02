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Арагчи заявил о скором завершении контактов Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе близки к завершающей стадии. Об этом сообщила пресс-служба министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Telegram-канале.

Переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе близки к завершающей стадии. Об этом сообщила пресс-служба министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Telegram-канале.

До этого агентство Fars со ссылкой на источники писало, что Иран не давал согласия на открытие Ормузского пролива. Собеседники Fars опровергли соответствующие заявления, распространившиеся в израильских СМИ. В публикации отмечается, что «политика Тегерана в отношении этого стратегически важного водного пути остается неизменной».

Ормузский пролив закрыт для свободного судоходства до тех пор, пока не закончится конфликт США, Израиля и Ирана. Соответствующее заявление сделал Корпус стражей исламской революции 11 июля. Иранская сторона приняла такое решение после того, как в очередной раз через морской коридор без согласования с Тегераном пытались пройти несколько судов.

По информации Bloomberg, один из сценариев в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу предполагает открытие «среднего коридора». Как сообщал Axios, страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных.

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