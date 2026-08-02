Арагчи заявил о скором завершении контактов Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Ормузский пролив закрыт для свободного судоходства до тех пор, пока не закончится конфликт США, Израиля и Ирана. Соответствующее заявление сделал Корпус стражей исламской революции 11 июля. Иранская сторона приняла такое решение после того, как в очередной раз через морской коридор без согласования с Тегераном пытались пройти несколько судов.