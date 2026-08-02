Испания установила 500-метровый барьер у берегов Сеуты для защиты от мигрантов

По данным Reuters, часть мигрантов добровольно возвращается в Марокко из-за нехватки продовольствия и враждебного отношения местных жителей. Тем временем, как сообщает The Telegraph, западные спецслужбы полагают, что кризис был спровоцирован королём Марокко. Предполагается, что таким образом монарх пытался оказать давление на испанского премьера Педро Санчеса из-за его планов по закупке газа у Алжира — главного геополитического соперника Марокко.