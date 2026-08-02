CENTCOM: США перенаправили 35 судов после начала морской блокады Ирана

США возобновили морскую блокаду иранских портов 14 июля. До этого блокада действовала с 13 апреля по 18 июня. Тогда за два месяца CENTCOM перенаправил 142 судна и вывел из строя девять судов. 29 июля Центральное командование США сообщало, что на Ближнем Востоке находятся более 20 американских военных кораблей.