Таможенники сообщили об очередях на границе с Эстонией

На российско-эстонской границе сохраняются очереди из-за усиленного контроля эстонских пограничников на контрольном пункте в Нарве, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) в «Максе».
«В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП “Нарва-1” образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне», — говорится в сообщении.
По данным СЗТУ, 1 августа из Эстонии в Россию прошли 680 человек, в обратном направлении границу пересекли 1190 граждан.
15 июня Эстония сократила время работы пограничного и таможенного пункта «Нарва-1» на четыре часа. Теперь пешеходный переход через границу работает ежедневно с 7:00 и до 19:00 вместо 23:00 мск. При этом российский пункт пропуска «Ивангород» продолжает работать круглосуточно.
Режим ввели, по словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, «для повышения уровня безопасности и способности реагировать на инциденты на границе», а также для усиления таможенного контроля. Министерство внутренних дел Эстонии предложило продлить режим на неопределенный срок.
В конце июня Delfi сообщил, что в часы пик у погранперехода скапливается до 500 человек, а время ожидания растягивается на 12−16 часов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».