Таможенники сообщили об очередях на границе с Эстонией

«В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП “Нарва-1” образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне», — говорится в сообщении.