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Поддубный заявил, что фронтовики-десантники усилят Госдуму и Россию

Герой России Евгений Поддубный поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск и заявил, что фронтовики-десантники, вошедшие в список «Единой России» на выборах в Госдуму, смогут усилить парламент и страну в целом.

Источник: Life.ru

«Фронтовики-десантники усилили “Единую Россию”, усилят Госдуму, а значит — и всю страну», —приводятся его слова в телеграм-канале партии на платформе Max.

Поддубный отметил, что за время специальной военной операции ему довелось работать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. По его словам, он видел работу десантников на разных направлениях, а после ранения успел побывать в Курском приграничье во время завершающего этапа боевых действий.

Герой России также заявил, что многие крупные успехи российских войск связаны с подразделениями ВДВ. Он подчеркнул, что среди выходцев из десантных войск немало командиров, занимающих ключевые должности.

«Многие наши умелые командующие — это выходцы из ВДВ. Командование Африканским корпусом тоже из ВДВ. Десантники часто являются каркасом других родов. На своем опыте я точно знаю, что для ВДВ нет задач невыполнимых. Причём не только на войне, но и на гражданке», — сказал Поддубный.

Ранее Life.ru публиковал яркие кадры с масштабной 96-й годовщины со дня основания Воздушно-десантных войск. Празднование началось утром с божественной литургии в храме пророка Илии, который считается небесным покровителем «крылатой пехоты».

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