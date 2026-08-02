Поддубный заявил, что фронтовики-десантники усилят Госдуму и Россию

«Многие наши умелые командующие — это выходцы из ВДВ. Командование Африканским корпусом тоже из ВДВ. Десантники часто являются каркасом других родов. На своем опыте я точно знаю, что для ВДВ нет задач невыполнимых. Причём не только на войне, но и на гражданке», — сказал Поддубный.