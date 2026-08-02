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Три страны отказались участвовать в войне с Ираном

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Болгария, Великобритания и Украина заявили о неучастии в возможной военной операции США против Тегерана.

Источник: РИА "Новости"

Болгария, Великобритания и Украина уведомили Тегеран о своем неучастии в возможной новой военной операции США против Ирана. С таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

«За последние 24 часа поступило множество звонков из Великобритании, Болгарии и с Украины, и речь шла о том, что они не будут участвовать в войне с Ираном», — сказал дипломат в эфире государственного телеканала.

Новый этап обострения конфликта между США и Ираном начался 8 июля. В этот день американские вооруженные силы впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по иранской территории, объяснив это атакой на торговое судно в Ормузском проливе. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. 29 июля Трамп сообщил о намерении США продолжать удары по республике.

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