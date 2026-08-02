Три страны отказались участвовать в войне с Ираном

Новый этап обострения конфликта между США и Ираном начался 8 июля. В этот день американские вооруженные силы впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по иранской территории, объяснив это атакой на торговое судно в Ормузском проливе. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. 29 июля Трамп сообщил о намерении США продолжать удары по республике.