В конгрессе США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot

Накануне The New York Times писала, что Трамп отказался от обещания позволить Украине производить ракеты Patriot из-за опасений, что технология будет использована против Вашингтона. Кроме того, ранее американский лидер сравнил Patriot с чипами Nvidia, заявив, что нельзя допустить утечки этих технологий. 31 июля в эфире CNBC со встречи с кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид Трамп сообщил, что США никому не передавали технологии производства Patriot, вряд ли такое вообще возможно, но такие обсуждения велись.