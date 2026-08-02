В конгрессе США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot

США и Украина проводят консультации по вопросу передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot, заявил в интервью CBS News член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Тернер. В 2023—2025 годах он возглавлял комитет по разведке палаты представителей.
«С ракетами Patriot, которые являются оборонительными, ситуация очень сложная», — добавил он.
По словам конгрессмена, переговоры касаются предоставления Украине более широкого доступа к технологиям Patriot, что позволило бы организовать производство этих систем ПВО. Он выразил надежду, что администрация Трампа и Пентагон смогут как можно быстрее завершить переговоры и принять соответствующее решение.
Накануне The New York Times писала, что Трамп отказался от обещания позволить Украине производить ракеты Patriot из-за опасений, что технология будет использована против Вашингтона. Кроме того, ранее американский лидер сравнил Patriot с чипами Nvidia, заявив, что нельзя допустить утечки этих технологий. 31 июля в эфире CNBC со встречи с кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид Трамп сообщил, что США никому не передавали технологии производства Patriot, вряд ли такое вообще возможно, но такие обсуждения велись.
Вопрос о локализации производства ракет для систем Patriot обсуждается уже несколько месяцев на фоне заявлений Киева о нехватке средств противовоздушной обороны. В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с «самым большим дефицитом» ракет-перехватчиков за все время конфликта.
В конце мая он обратился к Вашингтону с просьбой предоставить лицензию на их производство. В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы выдать Украине такую лицензию. Тогда он отметил, что производство ракет Patriot является «очень сложным», однако выразил уверенность, что Киев сможет освоить эту технологию.
Москва осуждает военную помощь Украине и требует от стран Запада прекратить военное сотрудничество.
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