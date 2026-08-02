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Бывший посол Германии в России оценил хорошую физическую форму Путина

Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно, заявил бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф в интервью немецкому изданию Bild.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно, заявил бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф в интервью немецкому изданию Bild. Видео опубликовано на YouTube-канале издания.

Ламбсдорфф рассказал о церемонии вручения послами верительных грамот президенту. «Он выглядел решительным, в хорошей физической форме. Он дисциплинирован, спортивен», — оценил бывший посол.

Ламбсдорфф также рассказал, что Путин напомнил про тесные связи двух стран, заметив при этом, что из-за поддержки Украины со стороны Германии отношения между Москвой и Берлином ухудшились. Экс-посол согласился с мнением президента.

Александр Ламбсдорфф стал послом ФРГ в России в августе 2023 года, а покинул пост в июле 2026-го. Новым послом Германии стал Клеменс фон Гётце.

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