Иран сообщил о звонках с Украины насчет войны на стороне США

«Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: “Нет, мы не будем частью войны против Ирана”, — сказал он.
В иранском МИДе подчеркнули, что регион имеет право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран со своей стороны готов давать разъяснения «как нашим друзьям в регионе, так и нашим соседям» относительно последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.
«Все должны знать, что за любое преступление Америки, за любую военную агрессию Америки против Исламской Республики Иран, в особенности против инфраструктуры, обязательно последуют ответные меры, и ответ этот будет всеобъемлющим. Мы это довели до сведения», — заключил он.
В конце июля Politico со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц писало, что Украина поможет США и странам Персидского залива беспилотниками-перехватчиками в обмен на поставки вооружений. В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев направил дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании по запросу Вашингтона.
Тогда же Bloomberg узнал, что премьер-министр Великобритании Энди Бернэм одобрил использование британских военных баз Соединенными Штатами для части ударов по Ирану, которые Лондон считает оборонительными.
1 августа посольства США в Израиле и нескольких арабских странах предупредили американских граждан о риске новой эскалации на Ближнем Востоке и рекомендовали рассмотреть возможность покинуть регион.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от ударов по Ирану ради новой сделки. Об этом, по его словам, попросили Тегеран и другие страны Персидского залива. Власти Ирана подтвердили, что переговоры при участии Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе вошли в завершающую стадию.
The New York Times писала, что Трамп рассматривает три сценария дальнейших действий на Ближнем Востоке: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и уход США из региона. По данным издания, Иран в свою очередь подготовился к возможным атакам Вашингтона, использовав кратковременное перемирие для координации действий с прокси-группировками, включая «Хезболлу», хуситов и иракские группировки.
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