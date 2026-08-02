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Иран сообщил о звонках с Украины насчет войны на стороне США

Европейские страны, включая Украину, заверили Тегеран, что не будут воевать на стороне США, заявили в МИД Ирана. Ранее Politico писало о планах Киева помочь Штатам и странам Персидского залива беспилотниками-перехватчиками.

Источник: РБК

Власти Ирана за последние 24 часа получили множество звонков от властей разных стран, в том числе из Великобритании, Болгарии и Украины, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в эфире государственного телевидения, передает Irib.

«Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: “Нет, мы не будем частью войны против Ирана”, — сказал он.

В иранском МИДе подчеркнули, что регион имеет право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран со своей стороны готов давать разъяснения «как нашим друзьям в регионе, так и нашим соседям» относительно последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

«Все должны знать, что за любое преступление Америки, за любую военную агрессию Америки против Исламской Республики Иран, в особенности против инфраструктуры, обязательно последуют ответные меры, и ответ этот будет всеобъемлющим. Мы это довели до сведения», — заключил он.

В конце июля Politico со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц писало, что Украина поможет США и странам Персидского залива беспилотниками-перехватчиками в обмен на поставки вооружений. В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев направил дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании по запросу Вашингтона.

Тогда же Bloomberg узнал, что премьер-министр Великобритании Энди Бернэм одобрил использование британских военных баз Соединенными Штатами для части ударов по Ирану, которые Лондон считает оборонительными.

1 августа посольства США в Израиле и нескольких арабских странах предупредили американских граждан о риске новой эскалации на Ближнем Востоке и рекомендовали рассмотреть возможность покинуть регион.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от ударов по Ирану ради новой сделки. Об этом, по его словам, попросили Тегеран и другие страны Персидского залива. Власти Ирана подтвердили, что переговоры при участии Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе вошли в завершающую стадию.

The New York Times писала, что Трамп рассматривает три сценария дальнейших действий на Ближнем Востоке: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и уход США из региона. По данным издания, Иран в свою очередь подготовился к возможным атакам Вашингтона, использовав кратковременное перемирие для координации действий с прокси-группировками, включая «Хезболлу», хуситов и иракские группировки.

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