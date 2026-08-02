Иран сообщил о звонках с Украины насчет войны на стороне США

«Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: “Нет, мы не будем частью войны против Ирана”, — сказал он.