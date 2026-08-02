Минобороны Италии заявило о досмотре судна «теневого флота» России

По данным Reuters, судно начало ходить под камерунским флагом всего неделю назад. Изначально капитаy танкера не хотел сотрудничать с итальянскими военнослужащими, поэтому они использовали вертолет, чтобы высадиться на судно. Инспекция длилась около двух часов. В ней также участвовали греческое судно и польский морской патрульный самолет.