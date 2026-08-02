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Минобороны Италии заявило о досмотре судна «теневого флота» России

В Средиземном море итальянский корабль Thaon di Revel остановил нефтяной танкер Toa Payoh. Об этом сообщило Минобороны Италии в соцсети X. По данным ведомства, танкер находится под санкциями Евросоюза и принадлежит российскому «теневому флоту».

В Средиземном море итальянский корабль Thaon di Revel остановил нефтяной танкер Toa Payoh. Об этом сообщило Минобороны Италии в соцсети X. По данным ведомства, танкер находится под санкциями Евросоюза и принадлежит российскому «теневому флоту».

Toa Payoh ходит под флагом Камеруна. Итальянский корабль остановил танкер, чтобы проверить «его национальную принадлежность». Военнослужащие поднялись на борт судна. Танкер был перехвачен к западу от сицилийского острова Пантеллерия. Он следовал из Бенина в Стамбул.

По данным Reuters, судно начало ходить под камерунским флагом всего неделю назад. Изначально капитаy танкера не хотел сотрудничать с итальянскими военнослужащими, поэтому они использовали вертолет, чтобы высадиться на судно. Инспекция длилась около двух часов. В ней также участвовали греческое судно и польский морской патрульный самолет.

Италия осматривала судно по миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini. Источник агентства отметил, что эта миссия не дает полномочий задерживать суда.

Западные страны периодически сообщают о задержаниях танкеров, которые подозреваются в участии в «теневом флоте» России. 22 июля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о задержании танкера South Star по подозрению в связях с Россией. О подобных инцидентах отчитывались во Франции, Британии и США. После этих случаев президент России Владимир Путин призвал бороться с попытками захвата российских танкеров решительно «как с пиратами».

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