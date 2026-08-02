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Дроны-камикадзе сожгли использовавшуюся для нужд ВСУ АЗС в Краматорске

Минобороны России сообщило, что операторы FPV-дронов 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» нанесли удар по объекту в Краматорске. По данным ведомства, целью стала автозаправочная станция, которая использовалась в интересах подразделений ВСУ.

Источник: Life.ru

«Операторы FPV-дронов 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” продолжают наносить точные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В Краматорске дронами-камикадзе уничтожена автозаправочная станция, использовавшаяся в интересах украинских подразделений», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар был нанесён с применением FPV-дронов. Других подробностей операции не приводится. Информация о последствиях на земле и возможных разрушениях из независимых источников не подтверждалась.

Ранее Life.ru писал, что штурмовые группы ВС России вышли на 4,7 км к Краматорску и Славянску. Однако эксперты призывают учитывать масштаб и особенности застройки: до центра Краматорска от линии фронта остается около 8,7 км, а до центра Славянска — 13,4 км.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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