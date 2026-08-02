Возмездие с неба: ФАБ-500 и Х-39 разнесли штабы дронов ВСУ в Харьковской области

Ранее российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в снабжении ВСУ, в порту Николаева и в акватории Чёрного моря. По данным ведомства, для атаки использовались беспилотники. В море был поражён сухогруз, перевозивший военные грузы, а в самом порту — портовая инфраструктура, ещё два сухогруза с грузами для украинской армии и морской буксир, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров.