«Единственная надежда» Украины уплыла в Иран: СМИ узнали, что произошло на встрече Трампа с Зеленским

«Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном», — говорится в публикации.
В Киеве считают, что ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку российские воздушные удары по критической инфраструктуре и энергообъектам не прекращаются. В Вашингтоне пока не комментируют детали переговоров и планы по новым поставкам вооружений.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о поставках 300 ракет-перехватчиков для Patriot, предложив вместо этого на встрече в Анкаре лицензию на их производство в Украине, хотя серийный выпуск займёт много лет. Американский президент дал понять, что решение не окончательное, и предложил альтернативный путь укрепления ПВО через собственные мощности.
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