«Единственная надежда» Украины уплыла в Иран: СМИ узнали, что произошло на встрече Трампа с Зеленским

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о поставках 300 ракет-перехватчиков для Patriot, предложив вместо этого на встрече в Анкаре лицензию на их производство в Украине, хотя серийный выпуск займёт много лет. Американский президент дал понять, что решение не окончательное, и предложил альтернативный путь укрепления ПВО через собственные мощности.