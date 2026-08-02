14 человек погибло в результате подрыва террориста-смертника в Пакистане

Ответственность за этот теракт пока никто на себя не взял. Между тем июль стал самым кровавым месяцем в Пакистане за последние годы. В результате терактов и контртеррористических операций погибло 606 человек. С начала 2026 года в результате 3145 нападений боевиков погибло около 500 военнослужащих и полицейских и более 320 мирных пакистанцев. Силы безопасности с начала года отчитались о проведении более 40 тыс. контртеррористических операций и ликвидации более 2 тыс. боевиков.