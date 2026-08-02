В конгрессе США назвали сложными переговоры с Украиной по Patriot

«С ракетами Patriot, которые являются оборонительными, ситуация очень сложная, — сказал господин Тернер. — Я думаю, что ведутся переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей для доступа к технологиям Patriot, для производства и разработки оборонительных технологий. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины». Майк Тернер призвал президента США Дональда Трампа и Пентагон «действовать как можно быстрее», чтобы помочь Украине.