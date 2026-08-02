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В конгрессе США назвали сложными переговоры с Украиной по Patriot

США и Украина ведут переговоры по передаче американских технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом в интервью CBS News сказал член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Тернер. Однако конгрессмен назвал этот вопрос сложным.

США и Украина ведут переговоры по передаче американских технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом в интервью CBS News сказал член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Тернер. Однако конгрессмен назвал этот вопрос сложным.

«С ракетами Patriot, которые являются оборонительными, ситуация очень сложная, — сказал господин Тернер. — Я думаю, что ведутся переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей для доступа к технологиям Patriot, для производства и разработки оборонительных технологий. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины». Майк Тернер призвал президента США Дональда Трампа и Пентагон «действовать как можно быстрее», чтобы помочь Украине.

Дональд Трамп подтверждал, что в Белом доме обсуждают передачу Украине ракет для систем Patriot. Однако США еще не соглашались ни на какие шаги в этом направлении, отмечал американский президент. Он заявил, что с передачей такого оружия надо быть аккуратнее, поскольку его могут направить против США.

Обсуждение возможной передачи ракет для систем Patriot Украине началось после встречи украинского президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Тогда американский президент пообещал передать Киеву лицензию на производство такого оружия. Однако, по данным The Atlantic, Белый дом уже отказался от своего предложения.

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