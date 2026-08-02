Экс-посол ФРГ в России оценил спортивную форму Путина

Дипломат поделился впечатлениями от церемонии вручения верительных грамот главе государства. «Он выглядел решительным, в хорошей физической форме. Он дисциплинирован, спортивен», — приводит издание слова Ламбсдорффа.
Кроме того, экс-посол сообщил, что Путин указал на исторически тесные связи между странами, отметив при этом ухудшение отношений Москвы и Берлина из-за поддержки, которую Германия оказывает Украине. Бывший посол выразил согласие с этой позицией российского лидера.
Александр Ламбсдорфф занимал должность посла ФРГ в России с августа 2023 года по июль 2026-го. На этом посту его сменил Клеменс фон Гётце.