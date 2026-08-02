Экс-посол ФРГ в России оценил спортивную форму Путина

Кроме того, экс-посол сообщил, что Путин указал на исторически тесные связи между странами, отметив при этом ухудшение отношений Москвы и Берлина из-за поддержки, которую Германия оказывает Украине. Бывший посол выразил согласие с этой позицией российского лидера.