Силы ПВО перехватили 245 БПЛА над Россией за день

Силы ПВО сбили 245 дронов самолетного типа над регионами России и Черным морем в период с 8:00 мск до 20:00 мск, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотники были перехвачены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Пермским краями, над республикой Крым, над Башкирией, Ханты-Мансийским автономным округом и над Черным морем.
Власти нескольких регионов в течение дня сообщали об атаках. Так, оперштаб Краснодарского края сообщил в 13:40 мск об обнаружении обломков БПЛА в Геленджике рядом с одним из магазинов. В результате в здании повреждено остекление, никто не пострадал. Росавиация ранее предупредила о приостановке полетов в аэропорту Геленджика. Ограничения действуют также в аэропорту Калуги.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».