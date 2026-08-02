Силы ПВО перехватили 245 БПЛА над Россией за день

Власти нескольких регионов в течение дня сообщали об атаках. Так, оперштаб Краснодарского края сообщил в 13:40 мск об обнаружении обломков БПЛА в Геленджике рядом с одним из магазинов. В результате в здании повреждено остекление, никто не пострадал. Росавиация ранее предупредила о приостановке полетов в аэропорту Геленджика. Ограничения действуют также в аэропорту Калуги.