МИД Ирана сообщил о сигналах Украины о нежелании воевать против республики

«За последние 24 часа мы получили несколько телефонных звонков от Великобритании, Болгарии и Украины, в которых они заявили, что не станут частью войны против Ирана», — приводит слова господина Багаи IRNA.
В конце июля украинская сторона ударила по судну в Каспийском море, которое шло под иранским флагом. Один моряк погиб, другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Бендер-Энзели. В Иране пообещали ответить на атаку. Украина назвала удар на иранское судно непреднамеренным.
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