МИД Ирана сообщил о сигналах Украины о нежелании воевать против республики

В конце июля украинская сторона ударила по судну в Каспийском море, которое шло под иранским флагом. Один моряк погиб, другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Бендер-Энзели. В Иране пообещали ответить на атаку. Украина назвала удар на иранское судно непреднамеренным.