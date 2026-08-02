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JPost: в Израиле запретили использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

По данным газеты, судьи вынесли решение о временном запрете на основании прошения, поступившего от организации по защите животных Let the Animals Live.

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использование крокодилов для охраны террористов в тюрьмах. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, судьи вынесли решение о временном запрете на основании прошения, поступившего от организации по защите животных Let the Animals Live.

Сам Бен-Гвир обвинил судей в том, что они «встали на сторону террористов». «В очередной раз во время войны судебная система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам по обеспечению безопасности Израиля», — заявил министр, чьи высказывания приводит газета.

Согласно ее данным, в течение нескольких месяцев на израильское управление парков оказывалось давление с целью разрешить министерству нацбезопасности размещать крокодилов в рвах у тюрем, где содержатся заключенные, осужденные за преступления в области безопасности. Как ожидалось, пилотный проект должен был начаться в тюрьме «Кциот» в пустыне Негев на юге еврейского государства.

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