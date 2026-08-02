JPost: в Израиле запретили использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

Согласно ее данным, в течение нескольких месяцев на израильское управление парков оказывалось давление с целью разрешить министерству нацбезопасности размещать крокодилов в рвах у тюрем, где содержатся заключенные, осужденные за преступления в области безопасности. Как ожидалось, пилотный проект должен был начаться в тюрьме «Кциот» в пустыне Негев на юге еврейского государства.