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Стрелок в Одессе ранил сотрудника ТЦК и сбежал при штурме его квартиры

Правоохранительные органы Одессы ведут розыск мужчины, который открыл огонь из пистолета по представителям военкомата и скрылся с места происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Житель Одессы открыл стрельбу по представителям территориального центра комплектования и сумел скрыться после штурма его жилища. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в момент проведения мероприятий по мобилизации.

«В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», — говорится в публикации.

Уточняется, что человек выбежал из помещения и произвел выстрелы из пистолета в сторону работников военкомата. В настоящее время правоохранительные органы ведут активный розыск подозреваемого.

В результате инцидента пострадали четыре человека. 25-летний сотрудник ТЦК получил огнестрельное ранение спины в области легких и был экстренно госпитализирован. Еще трое граждан самостоятельно обратились в медицинские учреждения за помощью.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина наложил на себя руки в здании военкомата.