Стрелок в Одессе ранил сотрудника ТЦК и сбежал при штурме его квартиры

Житель Одессы открыл стрельбу по представителям территориального центра комплектования и сумел скрыться после штурма его жилища. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Отмечается, что инцидент произошел в момент проведения мероприятий по мобилизации.
«В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», — говорится в публикации.
Уточняется, что человек выбежал из помещения и произвел выстрелы из пистолета в сторону работников военкомата. В настоящее время правоохранительные органы ведут активный розыск подозреваемого.
В результате инцидента пострадали четыре человека. 25-летний сотрудник ТЦК получил огнестрельное ранение спины в области легких и был экстренно госпитализирован. Еще трое граждан самостоятельно обратились в медицинские учреждения за помощью.
Ранее сообщалось, что на Украине мужчина наложил на себя руки в здании военкомата.