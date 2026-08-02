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Минобороны РФ заявило об ударах по пунктам управления БПЛА в Харьковской области

Воздушно-космические силы России ударили авиабомбами и ракетами по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Воздушно-космические силы России ударили авиабомбами и ракетами по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что российская авиация ударила по пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сеньково. Кроме того, ВКС ударили по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР.

Для ударов российские военнослужащие использовали бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемую ракету ЛМУР Х-39. Все цели были поражены, утверждают в Минобороны РФ.

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