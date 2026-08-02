Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана обсудили деэскалацию в регионе

Ранее наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщил портал Axios, в ходе разговора саудовский кронпринц выразил обеспокоенность планами Вашингтона и предостерег американского лидера от нанесения массированных ударов по Ирану. По данным американских СМИ, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива опасались, что атака США спровоцирует ответные удары Тегерана по их нефтяной инфраструктуре.