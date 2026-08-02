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Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана обсудили деэскалацию в регионе

Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул стремление Эр-Рияда продолжать играть свою роль в обеспечении безопасности и стабильности.

ДОХА, 2 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи дипломатические усилия по снижению напряженности в зоне Персидского залива. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

«В ходе разговора стороны обсудили последние события в связи с текущей ситуацией, а также дипломатические усилия, направленные на деэскалацию», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в X.

Глава саудовского МИД подчеркнул стремление Эр-Рияда продолжать играть свою региональную роль в обеспечении безопасности и стабильности. Как отмечается в тексте, это должно способствовать реализации общих интересов всех стран и народов региона.

Ранее наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщил портал Axios, в ходе разговора саудовский кронпринц выразил обеспокоенность планами Вашингтона и предостерег американского лидера от нанесения массированных ударов по Ирану. По данным американских СМИ, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива опасались, что атака США спровоцирует ответные удары Тегерана по их нефтяной инфраструктуре.

В свою очередь Трамп заявил, что согласился отменить запланированный удар по исламской республике ради достижения сделки с Тегераном. По словам президента США, стороны согласовали контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.

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