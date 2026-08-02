В публикации, озаглавленной «медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый британский премьер-министр Энди Бернем, занявший пост после Кира Стармера, сконцентрирован на вопросах внутренней повестки, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон лишен возможности баллотироваться на новый срок. В результате коалиция остается без четкого руководства.
«После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», — пишет издание.
Как указывается в материале, по итогам выборов во Франции, которые состоятся в следующем году, Макрона потенциально может заменить Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение». Она заявляла о намерении вывести страну из командования НАТО и отменить антироссийские санкции.
Представитель британского правительства в беседе с Telegraph сообщил, что Лондон уже анализирует возможные последствия победы Ле Пен для двусторонних отношений и перспектив «коалиции желающих».
По мнению автора статьи, канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы претендовать на роль лидера коалиции, однако внутриполитическая обстановка в ФРГ становится все менее стабильной. Помимо этого, Германия отказалась направлять своих военных в состав коалиционного контингента для размещения на Украине, а Польша также не выразила готовности участвовать в нем.
Автор резюмирует, что сохранение коалиции возможно лишь при условии, что Бернем возьмет на себя функции лидера.