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Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»

Так называемая «коалиция желающих» постепенно прекращает существование из-за отсутствия явного руководства, сообщает газета Telegraph.

Источник: Reuters

В публикации, озаглавленной «медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый британский премьер-министр Энди Бернем, занявший пост после Кира Стармера, сконцентрирован на вопросах внутренней повестки, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон лишен возможности баллотироваться на новый срок. В результате коалиция остается без четкого руководства.

«После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», — пишет издание.

Как указывается в материале, по итогам выборов во Франции, которые состоятся в следующем году, Макрона потенциально может заменить Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение». Она заявляла о намерении вывести страну из командования НАТО и отменить антироссийские санкции.

Представитель британского правительства в беседе с Telegraph сообщил, что Лондон уже анализирует возможные последствия победы Ле Пен для двусторонних отношений и перспектив «коалиции желающих».

По мнению автора статьи, канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы претендовать на роль лидера коалиции, однако внутриполитическая обстановка в ФРГ становится все менее стабильной. Помимо этого, Германия отказалась направлять своих военных в состав коалиционного контингента для размещения на Украине, а Польша также не выразила готовности участвовать в нем.

Автор резюмирует, что сохранение коалиции возможно лишь при условии, что Бернем возьмет на себя функции лидера.

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