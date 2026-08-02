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Патрушев провел переговоры по сотрудничеству в морской логистике

В ходе беседы обсудили перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике, а также затронули тему обеспечения безопасности судоходства в Средиземном море.

АЛЖИР, 2 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди, передает корреспондент ТАСС.

В ходе беседы обсуждались перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике, а также затронута тема обеспечения безопасности судоходства в Средиземном море.

Также Патрушев и Дриди обсудили планы предстоящих контактов различных министерств, ведомств и компаний по различным направлениям морской деятельности.

Помощник президента также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с пассажирским автобусом.

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