Эксперт Джаваид: кризис в Ормузе повысил интерес к коридору Север — Юг

ИСЛАМАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Нарушение судоходства в Ормузском проливе вызвало рост интереса к развитию международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг через территорию Пакистана в качестве альтернативного маршрута, связывающего Евразию с Аравийским морем. Такое мнение выразил ТАСС завкафедрой международных отношений и массовых коммуникаций пакистанского Федерального государственного университета искусств, науки и технологий Файсал Джаваид.
«Эскалация напряженности вокруг Ирана и угрозы безопасности в районе Ормузского пролива повысили интерес к развитию транспортного коридора Север — Юг через Пакистан в качестве альтернативного маршрута, связывающего Евразию с Аравийским морем через порт Гвадар», — отметил эксперт. По его словам, в сложившихся условиях Пакистан может стать «дополнительным транзитным узлом» евразийских торгово-транспортных сетей, что будет способствовать их диверсификации и росту грузопотока.
Как подчеркнул Джаваид, преимуществом Пакистана является выгодное географическое положение, наличие инфраструктуры китайско-пакистанского экономического коридора, а также порта Гвадар в Аравийском море, который обеспечивает выход на глобальные рынки.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.
МТК Север — Юг — мультимодальный маршрут транспортировки грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.