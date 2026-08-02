Мадуро одобрил диалог венесуэльских властей с оппозицией

«Мы приветствуем любой путь диалога, способствующий укреплению мира, мирного сосуществования и сближению между венесуэльцами. Давайте сделаем август месяцем замечательных достижений, искренней солидарности, диалога и духовного возрождения!» — написал Мадуро.
Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хорхе Родригес сообщил 1 августа о начале на следующей неделе политического диалога с депутатами оппозиционного парламента созыва 2015 года. Он отметил, что повестка дня первой очной встречи в Каракасе с оппозиционерами согласована.
3 января американские военные атаковали несколько объектов в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы венесуэльского государства исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.