Мадуро одобрил диалог венесуэльских властей с оппозицией

3 января американские военные атаковали несколько объектов в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы венесуэльского государства исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.