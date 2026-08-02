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Мадуро одобрил диалог венесуэльских властей с оппозицией

Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес ранее сообщил о начале на следующей неделе политического диалога с депутатами оппозиционного парламента созыва 2015 года.

КАРАКАС, 2 августа. /ТАСС/. Находящийся в заключении в США президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил политический диалог властей Боливарианской Республики с оппозицией. Соответствующее сообщение он разместил в X.

«Мы приветствуем любой путь диалога, способствующий укреплению мира, мирного сосуществования и сближению между венесуэльцами. Давайте сделаем август месяцем замечательных достижений, искренней солидарности, диалога и духовного возрождения!» — написал Мадуро.

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хорхе Родригес сообщил 1 августа о начале на следующей неделе политического диалога с депутатами оппозиционного парламента созыва 2015 года. Он отметил, что повестка дня первой очной встречи в Каракасе с оппозиционерами согласована.

3 января американские военные атаковали несколько объектов в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы венесуэльского государства исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

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