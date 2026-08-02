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Сборная России выиграла Московский международный кубок по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над московским «Локомотивом» в финале Московского международного кубка.

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над московским «Локомотивом» в финале Московского международного кубка.

Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей голы забили Максим Аркан, Станислав Кошарный, Ярослав Прудников, дублем отметился Кирилл Романов. У железнодорожников отличился Брено Шавьер.

В матче за третье место парагвайский «Спортиво Лукеньо» обыграл бразильский «Коринтианс» — 3:2.

На групповом этапе подопечные Михаила Лихачёва обыграли белорусский ЦОР — 2:1, иранский «Могхавемат Голсапуш» — 3:3 (4:3 пен.) и бразильский «Коринтианс» — 3:1. С восемью очками национальная команда заняла первое место в квартете B.

«Локомотив» набрал девять баллов и выиграл группу A. Красно-зелёные взяли верх над болгарским «Бетвамом» — 18:1, турецким «Аланьяспором» — 3:0 и парагвайским «Спортиво Лукеньо» — 6:4.

Напомним, что Московский международный кубок проводится в пятый раз. В 2025 году трофей завоевал «Локомотив», обыгравший в финале «Могхавемат Голсапуш» со счётом 8:3. Сборная России стала бронзовым призёром после победы над «Аль-Махмалем» — 5:1.

Ранее сообщалось, что на UTLC CUP 2026 сыграют команды из России, Бразилии, Сербии, Белоруссии и Казахстана.

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