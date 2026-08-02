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Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем

Суд в Израиле запретил использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся террористы, пишет газета Jerusalem Post.

«В воскресенье Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами», — говорится в сообщении газеты.

По данным Jerusalem Post, суд вынес постановление о запрете после петиции местной организации по защите прав животных Let the Animals Live.

Бен-Гвир, в свою очередь, заявил, что судьи «встали на сторону террористов».

«Вновь, во время войны, правовая система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам для их сдерживания Израилем», — приводит слова министра Jerusalem Post.

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