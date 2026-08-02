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Глава Минтруда ФРГ Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

Министр труда Германии Бербель Бас признала, что страна утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях.

Министр труда Германии Бербель Бас признала, что страна утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях.

«Бюджетная ситуация в стране катастрофическая… Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций», — отметила она в интервью телеканалу ZDF.

Ранее издание Politico писало, что немецкий канцлер Фридрих Мерц столкнулся с кризисом из-за скандала внутри партии.

Также он признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения.

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