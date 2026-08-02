Глава Минтруда ФРГ Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

Министр труда Германии Бербель Бас признала, что страна утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях.
«Бюджетная ситуация в стране катастрофическая… Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций», — отметила она в интервью телеканалу ZDF.
Ранее издание Politico писало, что немецкий канцлер Фридрих Мерц столкнулся с кризисом из-за скандала внутри партии.
Также он признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения.
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