Вучич: судоходство по Дунаю в Сербии прекратится на днях

Ранее премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что ситуация в энергетическом секторе страны является сложной из-за низкой выработки электроэнергии ГЭС на Дунае, из-за чего гражданам следует экономнее расходовать электричество. Он также отметил, что 3 августа состоится экстренное заседание национального штаба по борьбе с ЧС. До этого компания «Электроэнергетика Сербии» сообщила о том, что гидроэлектростанции «Джердап-1» и «Джердап-2» на Дунае работают лишь на 20% и 30% мощности соответственно из-за низкого притока воды в реке.