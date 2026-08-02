Вучич: судоходство по Дунаю в Сербии прекратится на днях

БЕЛГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Судоходство на Дунае в Сербии прекратится через несколько дней из-за низкого уровня воды в реке, под угрозой также находится снабжение сырьем нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Панчево. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.
«У нас возникли проблемы на нефтеперерабатывающем заводе из-за низкого уровня воды. Запланировано заседание кризисного штаба, и мы сделаем все, что в наших силах. Надеюсь, нам не придется останавливать работу НПЗ. Через день-два Дунай перестанет быть судоходным. Сегодня он еще судоходен, но необходимо уменьшать осадку [судов], а точнее — груз, на 50 процентов», — приводит слова Вучича пиресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.
Речь идет об НПЗ компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в городе Панчево неподалеку от Белграда. Он расположен неподалеку от места впадения реки Тамиш в Дунай.
Ранее премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что ситуация в энергетическом секторе страны является сложной из-за низкой выработки электроэнергии ГЭС на Дунае, из-за чего гражданам следует экономнее расходовать электричество. Он также отметил, что 3 августа состоится экстренное заседание национального штаба по борьбе с ЧС. До этого компания «Электроэнергетика Сербии» сообщила о том, что гидроэлектростанции «Джердап-1» и «Джердап-2» на Дунае работают лишь на 20% и 30% мощности соответственно из-за низкого притока воды в реке.
Причиной проблем с уровнем воды в Дунае стала засуха, вызванная жаркой погодой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы.