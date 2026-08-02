Конгрессмен Тернер сообщил, что США и Украина обсуждают технологии Patriot

Накануне Трамп заявил, что Белый дом не пришел к соглашению о передаче Украине технологии производства ракет-перехватчиков к Patriot. Глава Белого дома выразил сомнение, что «это когда-либо произойдет», поскольку такое оружие позже может быть использовано против Соединенных Штатов. При этом еще в начале июля американский президент говорил о готовности предоставить Киеву необходимую лицензию.