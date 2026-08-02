Конгрессмен Тернер сообщил, что США и Украина обсуждают технологии Patriot

США и Украина продолжают переговоры о предоставлении Киеву «более широких возможностей» для доступа к технологиям ЗРК Patriot, сообщил конгрессмен-республиканец Майк Тернер. Однако решить связанные с этим вопросы «очень-очень трудно», подчеркнул он. По информации Military Watch Magazine, производство перехватчиков к Patriot на территории Украины невозможно из-за проблем с лицензированием. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Соединенные Штаты и Украина продолжают консультации о возможности передачи Киеву технологий производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил член палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Тернер.
«Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей для доступа к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии», — сказал он эфире CBS News.
Тернер утверждает, что американская армия располагает «самыми передовыми технологиями», на которые «существует высокий спрос». По его мнению, оборонительные ракетные технологии должны распространяться. Однако решить связанные с этим вопросы «очень-очень трудно», заметил конгрессмен.
«~Я призываю президента [США Дональда Трампа] и Пентагон действовать как можно быстрее~», — добавил Тернер.
Накануне Трамп заявил, что Белый дом не пришел к соглашению о передаче Украине технологии производства ракет-перехватчиков к Patriot. Глава Белого дома выразил сомнение, что «это когда-либо произойдет», поскольку такое оружие позже может быть использовано против Соединенных Штатов. При этом еще в начале июля американский президент говорил о готовности предоставить Киеву необходимую лицензию.
По информации The Atlantic, Трамп также отклонил запрос президента Украины Владимира Зеленского на поставку украинской армии ракет для ЗРК Patriot. Украинский лидер в свою очередь открыто упрекнул западных союзников в отсутствии перехватчиков, несмотря на их наличие на складах.
«Ракеты для систем Patriot есть в мире, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение — решение о передаче необходимых пакетов помощи. США знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно», — написал он в своем Telegram-канале вечером 1 августа.
«Станет целью российской атаки».
Производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на территории Украины невозможно из-за проблем с лицензированием ключевых для этого технологий, сообщает Military Watch Magazine.
«Основное препятствие — лицензирование производства головок самонаведения ракет, которые являются одними из самых сложных компонентов системы Patriot», — говорится в публикации.
Издание обратило внимание, что компания Boeing, которая производит главные компоненты для систем наведения перехватчиков, отказалась давать разрешение на выпуск «наиболее технологически чувствительных элементов ракеты» за пределами Соединенных Штатов.
Кроме того, ~Украина не располагает специализированными предприятиями~ для производства других составляющих ракет к Patriot. В числе них — передовое программное обеспечение. В связи с этим будут необходимы отдельные разрешения на экспорт, помимо общей лицензии на производство.
«Без доступа к этим разработкам любая украинская производственная линия будет оставаться в значительной степени зависимой от импортируемых американских компонентов независимо от лицензионных соглашений», — резюмировало издание.
На Украине также считают маловероятным запуск производства перехватчиков для систем Patriot. Депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online признался, что «слабо верит» в рассказы об обратном, учитывая отказ компания Boeing.
«То есть даже на уровне согласования — это очень небыстро, и в случае успеха, наверное, еще годы должны пройти до того, как эти ракеты появятся», — сказал он.
Предприятие по выпуску таких ракет на Украине станет целью российской армии, предупредил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
«~Завод по производству ракет Patriot на Украине может стать одной из главных целей российских ракетных атак~», — написал он в социальной сети Х.
В качестве примера он привел недавний удар российских войск по заводу беспилотников американской компании Terminal Autonomy в Киеве. Предприятие было уничтожено.