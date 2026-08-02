RT собрал главное о ситуации в Европе с Дунаем

Уровень воды в Дунае снижается на 2—3 см в сутки, что приводит к серьёзным негативным последствиям сразу в нескольких странах.
Telegram-канал RT собрал главное о ситуации.
Пляжи в Сербии загрязнены — низкий уровень воды привёл к массовой гибели ракушек, которые скапливаются на берегу и источают неприятные запахи. Жителям сербского Нови-Сада рекомендовали воздержаться от купания из-за угрозы подхватить инфекции.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что единственная в стране АЭС «Пакш» впервые за 44 года работы может быть полностью остановлена из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.
Он отметил, что Венгрию ожидает сложный период из-за жары и полного отключения атомной электростанции.
В Словакии ограничили прохождение судов через шлюзы на обмелевшем Дунае.