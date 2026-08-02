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Патрушев в Алжире обсудил сотрудничество в морской логистике

Глава Морской коллегии России Николай Патрушев и генеральный секретарь министерства транспорта Алжира Джамаль Эддин Абдельгани Дриди провели переговоры.

Глава Морской коллегии России Николай Патрушев и генеральный секретарь министерства транспорта Алжира Джамаль Эддин Абдельгани Дриди провели переговоры.

Как передает ТАСС, стороны обсудили проекты в сфере сотрудничества в морской логистике и вопросы безопасности судоходства в Средиземном море. Темой встречи также были планы предстоящих контактов различных министерств, ведомств и компаний по направлениям морской деятельности.

Глава Морской коллегии России также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с пассажирским автобусом. 31 июля на севере Алжира автобус съехал с дороги и упал в овраг. Погибли 25 человек, еще 44 пострадали.

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