Желающие попасть в Латвию застряли на сутки на границе с Белоруссией

Изучив соцсети, РИА Новости выяснило, что в момент закрытия границы в «серой зоне» между странами находилось несколько десятков человек. Среди них были семьи с детьми. Один из пытавшихся попасть в Латвию, Сергей Шпак, указал на то, что они находились в неведении между границами 24 часа, не понимая, когда и каким образом разрешится ситуация.