Telegraph: Британия опасается выхода Франции из «коалиции желающих»

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Великобритания испытывает опасения относительно возможного выхода Франции из «коалиции желающих» в случае победы на выборах президента в 2027 году лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Как отметило издание, Ле Пен и Меланшон не поддерживают милитаристский и антироссийский курс президента Франции Эмманюэля Макрона, что вызывает тревогу в Лондоне. По информации The Daily Telegraph, британские власти допускают, что фигура нового президента Франции может поставить под сомнение будущее «коалиции желающих» и обмен разведданными между странами.
Газета подчеркнула, что в связи с этим в дипломатических кругах стран — членов НАТО начались дискуссии о том, кто мог бы занять место Франции как одной из ведущих держав, спонсирующих Украину. Наиболее очевидным вариантом считается Германия, однако непростая внутриполитическая ситуация может не позволить канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу еще глубже втянуть Берлин в конфликт на Украине.
«Коалиция желающих» — неформальное объединение более чем 30 государств, главным образом европейских, для оказания помощи Украине. Она была создана весной 2025 года. В рамках коалиции, возглавляемой Великобританией и Францией, разрабатываются гарантии безопасности для Украины, в том числе отправка воинских контингентов по завершении конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что «коалиция желающих» хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого. Он также обратил внимание на то, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в этот день ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой избирателей, примут участие во втором туре 2 мая. Эмманюэль Макрон по истечении своего второго президентского срока не сможет в 2027 году баллотироваться из-за ограничений, прописанных в конституции.