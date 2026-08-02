Telegraph: Британия опасается выхода Франции из «коалиции желающих»

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в этот день ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой избирателей, примут участие во втором туре 2 мая. Эмманюэль Макрон по истечении своего второго президентского срока не сможет в 2027 году баллотироваться из-за ограничений, прописанных в конституции.