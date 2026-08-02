Израиль выразил США обеспокоенность планом разоружения ХАМАС

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Израиль выразил США свою озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС, заявил представитель канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дорон Шпильман.
«Для Израиля самое важное — чтобы ничего не произошло до тех пор, пока ХАМАС полностью и действительно разоружится», — заявил Шпильман в воскресенье агентству Рейтер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «Совет мира» одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.
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