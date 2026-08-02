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Плющенко: нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о подготовке фигуристки Елены Костылевой к первому этапу юниорской серии Гран-при в Китае.

Источник: RT на русском

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о подготовке фигуристки Елены Костылевой к первому этапу юниорской серии Гран-при в Китае.

«Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, и нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании. Сейчас будет первый старт в Китае с Леной, 2,5 недели осталось, завтра приступаем к плотной подготовке», — сказал Плющенко.

Он добавил, что они поставили пять ультра-си, поэтому нужно ещё доработать хореографию, дорожку шагов, вращения.

Фигуристка должна выступить на предстоящем этапе юниорского Гран-при в Китае.

Елена является действующей победительницей первенства России среди юниоров.

Ранее сообщалось, что Костылева назвала простым набор из трёх ультра-си в произвольной программе.