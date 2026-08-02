Плющенко: нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании

«Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, и нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании. Сейчас будет первый старт в Китае с Леной, 2,5 недели осталось, завтра приступаем к плотной подготовке», — сказал Плющенко.