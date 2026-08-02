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Число пытавшихся попасть в Сеуту мигрантов выросло до 40 тысяч

Около 40 тыс. нелегальных мигрантов попытались пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря. Такие данные привело Министерство внутренних дел Марокко.

Ведомство получило сведения с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. Ещё около 1135 человек пытались попасть в другой испанский автономный город — Мелилью.

«Фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тысяч в направлении Сеуты и около 1 135 — в направлении Мелильи», — говорится заявлении МВД.

Марокканские службы вернули всех мигрантов, которым удалось добраться до Мелильи. Ведомство продолжает отслеживать обстановку на границе с испанскими анклавами.

Ранее сообщалось, что Испания установила у побережья Сеуты плавучее заграждение длиной 500 метров. Власти приняли эту меру для ограничения миграционного потока, поскольку на территории города оставались тысячи нелегальных мигрантов. Часть из них начала добровольно возвращаться в Марокко из-за нехватки продовольствия и отношения местных жителей. The Telegraph писал, что западные спецслужбы допускали причастность короля Марокко к возникновению кризиса. По их версии, монарх мог использовать миграционную ситуацию для давления на премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за планов Мадрида закупать газ у Алжира.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.