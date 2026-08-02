Ранее сообщалось, что Испания установила у побережья Сеуты плавучее заграждение длиной 500 метров. Власти приняли эту меру для ограничения миграционного потока, поскольку на территории города оставались тысячи нелегальных мигрантов. Часть из них начала добровольно возвращаться в Марокко из-за нехватки продовольствия и отношения местных жителей. The Telegraph писал, что западные спецслужбы допускали причастность короля Марокко к возникновению кризиса. По их версии, монарх мог использовать миграционную ситуацию для давления на премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за планов Мадрида закупать газ у Алжира.