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Экс-посол Германии Ламбсдорф выразил восхищение физической подготовкой Путина

Бывший немецкий посол в России Александр Ламбсдорф восхитился здоровьем и физической подготовкой российского лидера Владимира Путина.

Источник: RT на русском

Бывший немецкий посол в России Александр Ламбсдорф восхитился здоровьем и физической подготовкой российского лидера Владимира Путина.

В подкасте обозревателя немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера он рассказал о церемонии вручения верительной грамоты в декабре 2023 года.

«Он (Путин. — RT) производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме… Он довольно дисциплинированный, спортивный», — отметил Ламбсдорф.

Ранее немецкий посол был вызван в Министерство иностранных дел России.

В вдедомстве сообщили, что в связи с завершением служебной командировки посол ФРГ Александр Ламбсдорф в ближайшее время вернётся на родину на автомобиле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему не пожала руку покидающему Россию Ламбсдорфу.

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