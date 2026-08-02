Бывший немецкий посол в России Александр Ламбсдорф восхитился здоровьем и физической подготовкой российского лидера Владимира Путина.
В подкасте обозревателя немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера он рассказал о церемонии вручения верительной грамоты в декабре 2023 года.
«Он (Путин. — RT) производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме… Он довольно дисциплинированный, спортивный», — отметил Ламбсдорф.
Ранее немецкий посол был вызван в Министерство иностранных дел России.
В вдедомстве сообщили, что в связи с завершением служебной командировки посол ФРГ Александр Ламбсдорф в ближайшее время вернётся на родину на автомобиле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему не пожала руку покидающему Россию Ламбсдорфу.