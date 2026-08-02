Пострадавшие при атаке ВСУ под Белгородом в состоянии средней тяжести

Пострадавшие в результате БПЛА-атаки ВСУ на детскую площадку в Белгородской области девочки, предварительно, находятся в состоянии средней степени тяжести.
Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Две девочки девяти и семи лет с множественными осколочными ранениями госпитализированы… По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести», — сообщила она.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой в селе Принцевка Белгородской области. В результате погибла 13-летняя девочка, ещё двое получили ранения.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением.