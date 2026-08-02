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Багаи: Иран получил сигналы из Киева и ЕС о неготовности воевать на стороне США

Власти Ирана за последние сутки получили множество звонков от руководств разных стран, в том числе Болгарии, Великобритании и Украины. Об этом рассказал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Источник: RT на русском

Власти Ирана за последние сутки получили множество звонков от руководств разных стран, в том числе Болгарии, Великобритании и Украины. Об этом рассказал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Они звонили, чтобы подчеркнуть, что не будут играть никакой роли в войне против Ирана», — приводит его слова агентство IRNA.

Ранее в МИД Ирана назвали вопрос Ормузского пролива предлогом США для новых атак.

Агентство Fars писало, что Иран не давал и не даст разрешения на открытие Ормузского пролива.

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