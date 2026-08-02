Багаи: Иран получил сигналы из Киева и ЕС о неготовности воевать на стороне США

«Они звонили, чтобы подчеркнуть, что не будут играть никакой роли в войне против Ирана», — приводит его слова агентство IRNA.
Ранее в МИД Ирана назвали вопрос Ормузского пролива предлогом США для новых атак.
Агентство Fars писало, что Иран не давал и не даст разрешения на открытие Ормузского пролива.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше