Al Jazeera: не менее 19 палестинцев стали жертвами израильских военных в Газе

ТУНИС, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 19 палестинцев погибли с начала суток в результате действий израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах анклава.
По их данным, 12 человек погибли в городе Газа и северной части сектора. Как сообщил источник в службе скорой помощи и экстренного реагирования, два человека погибли и несколько получили ранения в результате удара по автомобилю в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Ранее та же служба информировала о раненых при атаке беспилотника в районе гуманитарной зоны Эль-Маваси к западу от Хан-Юниса на юге анклава.
По информации медицинского комплекса «Насер», один человек получил огнестрельное ранение в результате действий израильских военных к югу от Хан-Юниса, за пределами районов, находящихся под их контролем. В свою очередь Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о ранении девочки в Джабалии на севере сектора Газа в результате израильского обстрела.
Подробностей, связанных с гибелью еще пятерых палестинцев, пока не приводится.
В январе 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Договоренности предусматривали реализацию в два этапа: первый включал прекращение боевых действий, освобождение удерживаемых лиц, расширение поставок гуманитарной помощи в сектор и частичный вывод израильских войск. Второй этап предполагал дальнейшие шаги по прекращению конфликта и определению будущего устройства сектора Газа. 30 июля президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности, предусматривающей полное разоружение формирований радикального палестинского движения ХАМАС.