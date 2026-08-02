Al Jazeera: не менее 19 палестинцев стали жертвами израильских военных в Газе

По их данным, 12 человек погибли в городе Газа и северной части сектора. Как сообщил источник в службе скорой помощи и экстренного реагирования, два человека погибли и несколько получили ранения в результате удара по автомобилю в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Ранее та же служба информировала о раненых при атаке беспилотника в районе гуманитарной зоны Эль-Маваси к западу от Хан-Юниса на юге анклава.