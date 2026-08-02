Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае

«У нас проблемы на НПЗ из-за недостатка воды. Назначено заседание кризисного штаба, будем делать все возможное. Надеюсь, что не придется останавливать НПЗ. Через два или три дня на Дунае будет невозможным судоходство. Сейчас еще можно, но приходится снижать осадку судов на 50%», — заявил Вучич журналистам.