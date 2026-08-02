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Тернер: переговоры с Киевом по производству Patriot решаются «очень трудно»

Переговоры США с Украиной по производству ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot решаются «очень-очень трудно».

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между США и Украиной о возможном производстве ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot проходят «очень-очень трудно». Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, комментируя ход обсуждений.

По его словам, стороны рассматривают возможность расширения доступа Украины к технологиям, связанным с комплексами Patriot. Предполагается, что это позволит украинской стороне организовать собственное производство отдельных компонентов и развивать оборонные технологии.

Конгрессмен отметил, что консультации продолжаются, однако продвижение по этому вопросу остается непростым. Он подчеркнул, что согласование ключевых аспектов переговоров идет крайне сложно.

Ранее украинский историк Марта Гавришко подвергла резкой критике требования Владимира Зеленского к государствам Запада о предоставлении ракет для комплексов Patriot.

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