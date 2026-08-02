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Мостовой — о Слуцком: этот человек видел футбол с Останкинской телебашни

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя! Этот человек видел футбол с Останкинской телебашни. В нашем футболе таких много. Им это не нравится, они объединяются и начинают огрызаться в сторону тех, кто футболу жизнь отдали», — цитирует Мостового СЭ.

Сегодня Слуцкий сообщил о своём увольнении с поста после поражения от «Ляонин Тиерен» (1:3) в матче 21-го тура Суперлиги Китая. Для команды этот проигрыш стал третьим подряд в чемпионате.

Напомним, что российский тренер работал в клубе с 2023 года. Во главе команды он провёл 109 матчей, а также одержал 65 побед.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал о глупых тратах денег в начале карьеры.

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