Мостовой — о Слуцком: этот человек видел футбол с Останкинской телебашни

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
«Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя! Этот человек видел футбол с Останкинской телебашни. В нашем футболе таких много. Им это не нравится, они объединяются и начинают огрызаться в сторону тех, кто футболу жизнь отдали», — цитирует Мостового СЭ.
Сегодня Слуцкий сообщил о своём увольнении с поста после поражения от «Ляонин Тиерен» (1:3) в матче 21-го тура Суперлиги Китая. Для команды этот проигрыш стал третьим подряд в чемпионате.
Напомним, что российский тренер работал в клубе с 2023 года. Во главе команды он провёл 109 матчей, а также одержал 65 побед.
Ранее Леонид Слуцкий рассказал о глупых тратах денег в начале карьеры.