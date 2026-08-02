Мостовой — о Слуцком: этот человек видел футбол с Останкинской телебашни

«Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя! Этот человек видел футбол с Останкинской телебашни. В нашем футболе таких много. Им это не нравится, они объединяются и начинают огрызаться в сторону тех, кто футболу жизнь отдали», — цитирует Мостового СЭ.