Саудовская Аравия обсудила с Ираном деэскалацию в зоне Персидского залива

Саудовский министр также провёл телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Катара и Иордании. Принц получил звонки от премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, а также от заместителя премьер-министра и главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади. Стороны обсудили ситуацию в регионе, необходимость координации усилий по снижению напряжённости, а также меры для обеспечения безопасности судоходства в Аравийском заливе и Красном море.