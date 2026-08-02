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Саудовская Аравия обсудила с Ираном деэскалацию в зоне Персидского залива

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого стороны затронули вопросы стабилизации ситуации в регионе.

Источник: Life.ru

Как сообщили в внешнеполитическом ведомстве королевства, министры рассмотрели последние события на фоне сохраняющейся напряжённости и обсудили дипломатические шаги, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации.

«Его Высочество вновь подтвердил приверженность Королевства продолжению выполнения своей региональной роли в укреплении безопасности и стабильности в интересах всех стран и народов региона», — говорится в заявлении.

Саудовский министр также провёл телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Катара и Иордании. Принц получил звонки от премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, а также от заместителя премьер-министра и главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади. Стороны обсудили ситуацию в регионе, необходимость координации усилий по снижению напряжённости, а также меры для обеспечения безопасности судоходства в Аравийском заливе и Красном море.

А ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность возможными масштабными ударами США по Ирану. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Эр-Рияд попросил разъяснить дальнейшие планы Вашингтона. Представители Саудовской Аравии опасаются нового витка конфликта на Ближнем Востоке и призвали американскую сторону действовать осторожно. Бен Салман призвал Трампа снизить уровень напряжённости и отказаться от шагов, которые могут привести к эскалации.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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