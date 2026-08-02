МВД Марокко: в ходе событий в Сеуте погибли 11 человек

Один человек погиб в результате несчастного случая и десять утонули в ходе массового наплыва мигрантов в испанский автономный город Сеута.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Марокко.
«Один человек погиб в результате несчастного случая — падения со скалистого участка недалеко от Сеуты. А также десять человек утонули», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3 тыс. сотрудников силовых структур.
Газета El País писала, что кризис в испанском анклаве Сеута обнажил политический раскол в Европе на фоне миграционного кризиса.