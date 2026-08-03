Тренер Махачева назвал Ислама гением

Хавьер Мендес, являющийся тренером чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, высказался в адрес своего подопечного.
«Этот парень — гений… Мне не нужно много с ним работать. Почему? Ислам понимает меня ещё до того, как я ему скажу», — сказал он на YouTube-канале Submission Radio.
Напомним, что бой Махачева и ирландца Иэна Гэрри возглавит турнир UFC 330. Россиянин проведёт защиту чемпионского пояса в полусреднем весе 16 августа.
Ранее Джон Джонс заявил, что Махачев лучше Хабиба, а Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду.