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Тренер Махачева назвал Ислама гением

Хавьер Мендес, являющийся тренером чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, высказался в адрес своего подопечного.

Источник: RT на русском

Хавьер Мендес, являющийся тренером чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, высказался в адрес своего подопечного.

«Этот парень — гений… Мне не нужно много с ним работать. Почему? Ислам понимает меня ещё до того, как я ему скажу», — сказал он на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, что бой Махачева и ирландца Иэна Гэрри возглавит турнир UFC 330. Россиянин проведёт защиту чемпионского пояса в полусреднем весе 16 августа.

Ранее Джон Джонс заявил, что Махачев лучше Хабиба, а Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду.