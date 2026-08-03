В России стартует прием заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе на выборах депутатов Госдумы, а также в избирательных кампаниях других уровней, которые пройдут в единый день голосования, начинается 3 августа и продлится до 14 сентября. В 2026 году ДЭГ пройдет в рекордном числе регионов — 33 — и охватит около 48,4 млн избирателей.
Принять участие в онлайн-голосовании смогут жители республик Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Алтайского и Пермского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Москвы и Ненецкого автономного округа.
В 32 регионах, где будет использоваться федеральная платформа ДЭГ, подать заявление можно будет на портале госуслуг с 3 августа до 14 сентября. В течение этого периода избиратель также сможет отозвать его. После подачи заявления необходимо дождаться уведомления о его одобрении. Если заявление не будет отозвано, избиратель сможет проголосовать только дистанционно.
Жители Москвы также смогут проголосовать онлайн, однако в столице используется собственная платформа ДЭГ — специальное программное обеспечение регионального портала государственных и муниципальных услуг mos.ru. Подавать заявление на участие в дистанционном голосовании москвичам не требуется.
«Мобильный избиратель».
С 3 августа до 14 сентября избиратели также смогут подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Иногородние граждане, выбравшие Москву местом голосования на выборах в Госдуму, смогут проголосовать в столице без предварительного выбора конкретного участка, но только по федеральному избирательному округу.
Кроме того, жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут проголосовать на организованных в Москве участках на выборах глав своих регионов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Одновременно состоятся выборы законодательных собраний 39 регионов и высших должностных лиц субъектов РФ: в семи регионах — прямые, еще в трех — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.