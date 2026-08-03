В России стартует прием заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

В 32 регионах, где будет использоваться федеральная платформа ДЭГ, подать заявление можно будет на портале госуслуг с 3 августа до 14 сентября. В течение этого периода избиратель также сможет отозвать его. После подачи заявления необходимо дождаться уведомления о его одобрении. Если заявление не будет отозвано, избиратель сможет проголосовать только дистанционно.