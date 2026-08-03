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Военная операция на Украине. Онлайн

Российские войска за сутки поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры и логистические центры, задействованные в интересах ВСУ.

Вооруженные силы Украины за последние два месяца более чем вдвое увеличили число атак на Белгородскую область, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в районе села Красная Поляна в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Гибель ребенка от удара ВСУ в Белгородской области — это очередной бесчеловечный террористический акт киевского режима, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.

Основные события 3 августа — в онлайн-трансляции ТАСС.

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