Военная операция на Украине. Онлайн

Вооруженные силы Украины за последние два месяца более чем вдвое увеличили число атак на Белгородскую область, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в районе села Красная Поляна в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Гибель ребенка от удара ВСУ в Белгородской области — это очередной бесчеловечный террористический акт киевского режима, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.
Основные события 3 августа — в онлайн-трансляции ТАСС.
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